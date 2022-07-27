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البيت الأبيض: خطة العمل المشتركة الجديدة مطروحة على الطاولة وعلى إيران أن تقرر ما إذا كانت ستقبل بها أم لا

Lebanon 24
27-07-2022 | 16:27
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