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مقتل 15 جنديا وثلاثة مدنيين على الأقل في هجمات منسّقة في مالي (أ.ف.ب)

Lebanon 24
27-07-2022 | 16:33
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