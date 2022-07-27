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وكالة تاس: روسيا تقول إنها لم تتلقّ أي طلب رسمي من واشنطن بشأن تنظيم اتصال هاتفي بين بلينكن ولافروف

Lebanon 24
27-07-2022 | 17:58
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