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تصادم بين ٣ مركبات وانقلاب احداها على اوتوستراد عمشيت المسلك الغربي - الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
28-07-2022 | 02:27
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