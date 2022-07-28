تصادم بين ٣ مركبات وانقلاب احداها على اوتوستراد عمشيت المسلك الغربي - الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)

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