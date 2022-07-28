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القاضية غادة عون لن تحضر استدعاء مجلس القضاء الأعلى عند الساعة الثالثة وقدمت اعتذارًا عبر إرسالها مذكرة تتضمن كل التوضيحات (الجديد)

Lebanon 24
28-07-2022 | 03:16
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