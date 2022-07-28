بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المالية يوسف خليل لمناقشة التقرير الذي أرسله وزير المالية حول المنهجية المتبعة في إعداد مشروع موازنة العام 2022 وسعر الصرف

Lebanon 24