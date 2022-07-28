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بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المالية يوسف خليل لمناقشة التقرير الذي أرسله وزير المالية حول المنهجية المتبعة في إعداد مشروع موازنة العام 2022 وسعر الصرف
Lebanon 24
28-07-2022
|
04:03
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