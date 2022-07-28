Advertisement

أخبار عاجلة

وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين لـ"الجديد": درسنا ملف الأهراءات مع وزارة الصحة وأصدرنا التحذير في حال انتشار الغبار في المنطقة ما قد يؤثر على أصحاب الأمراض في المنطقة المحيطة

Lebanon 24
28-07-2022 | 04:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض: يجب ايجاد حلول سريعة لاضراب القطاع العام لأن كلّ تأخير يؤثر على المواطن وعلى صحته (LBCI)
lebanon 24
28/07/2022 21:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري وعرض معه شؤون الوزارة وعدداً من المواضيع القضائية الملحّة
lebanon 24
28/07/2022 21:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر ياسين لـ"الجديد": الموظفون النوعيون في الوزارات بعضهم أخذ إجازات مفتوحة والبعض الآخر قدم استقالته للعمل في أماكن أخرى وهذا أمر طبيعي نبيجة تدني الأجور لكن حلّ أزمة القطاع العام بشكل جذري يحتاج إلى حكومة أصيلة
lebanon 24
28/07/2022 21:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري: اضراب موظفي الادارة العامة نحو الحلحلة (صوت لبنان)
lebanon 24
28/07/2022 21:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
03:00 | 2022-07-28
03:00 | 2022-07-28
02:00 | 2022-07-28
02:00 | 2022-07-28
09:20 | 2021-12-04
14:00 | 2022-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website