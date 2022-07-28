وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين لـ"الجديد": درسنا ملف الأهراءات مع وزارة الصحة وأصدرنا التحذير في حال انتشار الغبار في المنطقة ما قد يؤثر على أصحاب الأمراض في المنطقة المحيطة

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