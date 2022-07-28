ناصر ياسين لـ"الجديد": الموظفون النوعيون في الوزارات بعضهم أخذ إجازات مفتوحة والبعض الآخر قدم استقالته للعمل في أماكن أخرى وهذا أمر طبيعي نبيجة تدني الأجور لكن حلّ أزمة القطاع العام بشكل جذري يحتاج إلى حكومة أصيلة

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