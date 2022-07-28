ناصر ياسين لـ"الجديد": عندما تريد اتخاذ قرار بكثير من القضايا الحيوية "بقولولك ممنوع" والمطلوب إعادة الثقة والتقليل من استخدام "الفيتو كرمال جماعتي" هنا وهناك

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