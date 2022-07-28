الرئيس ميقاتي: لبنان الذي يعاني من مشاكل سياسية وإقتصادية وإجتماعية يتطلع لأشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه بمحنته ليستطيع أن يعود للعب دوره المحوري داخل أسرته العربية

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