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اندلاع حريق في بلدة قبعيت العكارية وفريق المستجيب الاول التابع لإتحاد بلديات جرد القيطع توجّه في هذه الأثناء إلى المكان

Lebanon 24
28-07-2022 | 08:53
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