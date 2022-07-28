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الكاظمي يدعو العراقيين إلى التحلي بالحكمة وعدم البناء على افتراضيات ليست صحيحة (العربية)
Lebanon 24
28-07-2022
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