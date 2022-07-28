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وزارة الخارجية الأميركية توافق مبدئيا على بيع ألمانيا 35 طائرة أف 35 ومعدات تابعة لها بقيمة 8.5 مليار دولار

Lebanon 24
28-07-2022 | 15:18
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