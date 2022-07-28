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بوريل: إذا أرادت موسكو قطع إمدادات الغاز تماما كما يخشى الاتحاد الأوروبي فستفعل ذلك الآن قبل تجديد احتياطياتنا

Lebanon 24
28-07-2022 | 15:50
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