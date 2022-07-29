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وكالة سانا السورية: وقوع أضرار مادية في الممتلكات والأراضي الزراعية جراء عدوان تركي بالمدفعية على منطقة القحطانية بريف الحسكة

Lebanon 24
29-07-2022 | 03:57
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