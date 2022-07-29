الرئيس ميقاتي: إطلاق العمل بقانون الشراء العام والتقدّم على مسار إصلاح المنظومة ككلّ يثبّت أننا وَعَدْنا ونفّذنا ما التزمت به حكومتنا أمام مجتمعنا وأمام الأسرة الدولية

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