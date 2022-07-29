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"الجزيرة" عن مصادر طبية فلسطينية: إستشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير شرقي رام الله

Lebanon 24
29-07-2022 | 07:22
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