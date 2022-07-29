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"الجزيرة" عن مسؤول حكومي أفغاني: مقتل 10 من القوات الأفغانية وإصابة 3 في فيضانات في ولاية غزني

Lebanon 24
29-07-2022 | 07:50
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