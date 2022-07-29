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واشنطن تتوصل إلى اتفاق مع شركة "موديرنا" لإنتاج لقاح خاص بمتحوّر "أوميكرون" (العربية)

Lebanon 24
29-07-2022 | 08:18
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