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المدعي العام الأوكراني يفتح تحقيقا قضائيا في القصف الذي أسفر عن مقتل عشرات أسرى الحرب الأوكرانيين

Lebanon 24
29-07-2022 | 09:53
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