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الجزيرة: مقتل وزير العدالة الإقليمية وشخصين في انفجار استهدف موكب الوزير في مدينة بيدوا جنوب غرب الصومال

Lebanon 24
29-07-2022 | 12:19
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