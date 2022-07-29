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وزارة الدفاع الإثيوبية تقول إنها "قضت على 150 مسلحا من حركة الشباب حاولوا دخول شرق البلاد من جهة الصومال"

Lebanon 24
29-07-2022 | 16:23
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