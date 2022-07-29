Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي يعتبر قصف سجن في أوكرانيا "جريمة حرب روسية متعمدة"

Lebanon 24
29-07-2022 | 23:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يعتبر قصف سجن في أوكرانيا جريمة حرب روسية متعمدة
lebanon 24
30/07/2022 10:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار لزيلينسكي يعلن أن القوات الروسية سيطرت على ثاني أكبر مجمع للطاقة في أوكرانيا
lebanon 24
30/07/2022 10:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي لقادة "الناتو": الحرب الروسية ليست ضدّ أوكرانيا فقط بل كل أوروبا
lebanon 24
30/07/2022 10:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الغرب لا يعتبر التسوية السلمية حلا للأزمة في أوكرانيا
lebanon 24
30/07/2022 10:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
02:38 | 2022-07-30
02:38 | 2022-07-30
02:12 | 2022-07-30
02:12 | 2022-07-30
02:12 | 2022-07-30
09:20 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website