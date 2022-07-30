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الاستخبارات البريطانية: روسيا ستعمل على ضم المناطق التي سيطرت عليها جنوب أوكرانيا

Lebanon 24
30-07-2022 | 02:02
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