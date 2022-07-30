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بوشكيان لـ"الجديد": سيتم مراقبة الأسعار لمنع استغلال قرار الدولار الجمركي لرفع الأسعار وسننشر السلع التي لا تخضع لهذا القانون منعاً لإستغلال المستهلكين

Lebanon 24
30-07-2022 | 03:53
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