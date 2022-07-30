Advertisement

أخبار عاجلة

بلال عبدالله لـ"الجديد": الأفضل أن نثبت مصالحة الجبل مع القوات والتيار فهي أفضل لأهل المنطقة

Lebanon 24
30-07-2022 | 04:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
درغام لـ"الجديد": الأفضل بالنسبة لنا أنّ لا نأخذ وزراة الطاقة ولسنا متمسكين بها
lebanon 24
30/07/2022 15:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري بمناسبة رأس السنة الهجرية: نأمل أن تتبدّل أحوال لبنان إلى الأفضل
lebanon 24
30/07/2022 15:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين لـ"الجديد": درسنا ملف الأهراءات مع وزارة الصحة وأصدرنا التحذير في حال انتشار الغبار في المنطقة ما قد يؤثر على أصحاب الأمراض في المنطقة المحيطة
lebanon 24
30/07/2022 15:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: لا أعتقد أن عون سيبقى في بعبدا فهو لن يخرق الدستور ولنبقى بالنظام الحالي إذ يستطيع أن يفرز الأفضل والأسوأ
lebanon 24
30/07/2022 15:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
05:00 | 2022-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website