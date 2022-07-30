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استمرار توافد محتجين من أنصار التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد (سكاي نيوز)
Lebanon 24
30-07-2022
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12:00
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