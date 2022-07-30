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الخارجية الأوكرانية: استكملنا الاستعدادات لاستئناف تصدير الحبوب وننتظر الخطوات المناسبة من الأطراف الأخرى
Lebanon 24
30-07-2022
|
15:51
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