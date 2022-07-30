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وكالة الأنباء العراقية: وزارة التربية العراقية تعلن استمرار الامتحانات العامة ليوم غد الأحد وفق الجداول المقررة

Lebanon 24
30-07-2022 | 15:58
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