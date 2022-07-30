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العاهل المغربي: لن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية إلا بتوطيد الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد
Lebanon 24
30-07-2022
|
16:05
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