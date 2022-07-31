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قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن عن ترتيبات دستورية جديدة ورئيس وزراء خلال أسبوعين

Lebanon 24
31-07-2022 | 03:38
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