البطريرك الراعي: نأسف للحادثة التي حصلت منذ يومين في رميش بين عناصر مسلحة تابعة لأحد الأحزاب والأهالي ونهيب بالأجهزة الامنية القيام بواجبها في حماية أبنائنا وطمأنتهم

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