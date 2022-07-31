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البطريرك الراعي: نأسف للحادثة التي حصلت منذ يومين في رميش بين عناصر مسلحة تابعة لأحد الأحزاب والأهالي ونهيب بالأجهزة الامنية القيام بواجبها في حماية أبنائنا وطمأنتهم

Lebanon 24
31-07-2022 | 03:57
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