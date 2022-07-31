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البطريرك الراعي: لا يمكننا أن نسلم بإغلاق ملف تشكيل حكومة جديدة وكأن الحكومة مجرد تفصيل في بنيان النظام اللبناني فلا قيمة للتكليف ما لم يستتبعه تأليف

Lebanon 24
31-07-2022 | 04:00
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البطريرك الراعي: لا يمكننا أن نسلم بإغلاق ملف تشكيل حكومة جديدة
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31/07/2022 18:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في افتتاح الرياضة الروحية: نصلي على نية تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يمكن لتتمكن من القيام بواجباتها كسلطة اجرائية
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31/07/2022 18:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: سنواصل الدعوة الحثيثة لتشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية
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31/07/2022 18:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/07/2022 18:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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