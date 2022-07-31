البطريرك الراعي: لا يمكننا أن نسلم بإغلاق ملف تشكيل حكومة جديدة وكأن الحكومة مجرد تفصيل في بنيان النظام اللبناني فلا قيمة للتكليف ما لم يستتبعه تأليف

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