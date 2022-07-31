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الشرطة الأفغانية: مقتل شخصين في انفجار قنبلة هز ملعباً رياضياً في كابول

Lebanon 24
31-07-2022 | 05:29
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