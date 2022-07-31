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"رويترز" عن مسؤول إسرائيلي: مقترحنا الجديد يسمح للبنان باستخراج الغاز من المنطقة مع الحفاظ على حقوقنا

Lebanon 24
31-07-2022 | 07:39
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نصرالله: لا نريد الحـرب لكن لا نخشاها واذا حصلت نحن رجالها وأبطالها وسنمنع اخراج النفط والغاز المنهوب الاسرائيلي ما لم يُسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه
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31/07/2022 18:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/07/2022 18:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/07/2022 18:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/07/2022 18:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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