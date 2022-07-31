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وصول طوافة للجيش اللبناني لرشّ المياه على صوامع إهراءات القمح في مرفأ بيروت للحدّ من انتشار الغبار

Lebanon 24
31-07-2022 | 10:56
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