نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين لـ"الجديد": الحريق الذي اندلع منذ اكثر من 3 اسابيع ولم تتم معالجته هو ما اوصلنا الى هنا والاهراءات لن تنهار دفعة واحدة

Lebanon 24