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رئيس ⁧‫صربيا‬⁩ يقول إن بلاده ستعمل على تهدئة الوضع على حدود ⁧‫كوسوفو‬⁩ مهما بلغت صعوبته وستنتصر ولن تستسلم

Lebanon 24
31-07-2022 | 18:30
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