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وزارة الدفاع التركية: أول سفينة محملة بالحبوب تغادر ميناء أوديسا الأوكراني باتجاه إسطنبول

Lebanon 24
01-08-2022 | 01:11
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