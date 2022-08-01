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رئيس الوكالة الطاقة الذرية الإيرانية: لدى إيران قدرة تقنية لإنتاج قنبلة ذرية ولكن ليس لديها خطط للقيام بذلك

Lebanon 24
01-08-2022 | 01:56
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