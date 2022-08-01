وزير الداخلية: يُرقّى إلى رتبة ملازمة في أمن الدولة اعتباراً من 1 آب 2022 كل من تلامذة ضباط دورة مئوية الكلية الحربية في المديرية العامة لأمن الدولة وعددهم 6 ضباط

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