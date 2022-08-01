عون للضباط: تتسلمون اليوم سيفاً يرمز إلى الكثير في مسيرتكم العسكرية فاسعوا من الآن وصاعداً إلى تحويل هذا السيف إلى كلمة استقامة في وجه الفساد وعملٍ دؤوب لنصرة الحق دون تمييز

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