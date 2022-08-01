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عون للضباط: تتسلمون اليوم سيفاً يرمز إلى الكثير في مسيرتكم العسكرية فاسعوا من الآن وصاعداً إلى تحويل هذا السيف إلى كلمة استقامة في وجه الفساد وعملٍ دؤوب لنصرة الحق دون تمييز

Lebanon 24
01-08-2022 | 02:55
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