عون: يحل الاحتفال بعيد الجيش في ظروف صعبة تمر بها البلاد فإلى جانب التحديات الأمنية التي تُلقى على عاتقكم مسؤولية مواجهتها يتسع حجم الصعوبات الحياتية والاقتصادية التي يواجهها العسكري

Lebanon 24