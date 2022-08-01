29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
34
o
بعلبك
25
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
عون: المفاوضات غير المباشرة الجارية لترسيم الحدود الجنوبية البحرية هدفها الأول والأخير الحفاظ على حقوق لبنان، والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الأميركي الى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا
Lebanon 24
01-08-2022
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أميركا في لبنان دوروثي شيا
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أميركا في لبنان دوروثي شيا
01/08/2022 15:32:08
01/08/2022 15:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع الرئيس ميقاتي الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عشية زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتاين المقررة يوم الأثنين المقبل الى بيروت والتي تستمر يومين
Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع الرئيس ميقاتي الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عشية زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتاين المقررة يوم الأثنين المقبل الى بيروت والتي تستمر يومين
01/08/2022 15:32:08
01/08/2022 15:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة
Lebanon 24
الرئيس عون: مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة
01/08/2022 15:32:08
01/08/2022 15:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون ابلغ المنسقة الخاصة للامم المتحدة جوانا رونيسكا التزام لبنان بالقرار 1701 وعودة الوسيط الاميركي السفير آموس هوكشتاين الى لبنان نهاية الاسبوع الجاري للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود
Lebanon 24
الرئيس عون ابلغ المنسقة الخاصة للامم المتحدة جوانا رونيسكا التزام لبنان بالقرار 1701 وعودة الوسيط الاميركي السفير آموس هوكشتاين الى لبنان نهاية الاسبوع الجاري للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود
01/08/2022 15:32:08
01/08/2022 15:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بُشرى ومفاجأة عن الرواتب في لبنان.. على أي سعر دولار ستُصبح؟
Lebanon 24
بُشرى ومفاجأة عن الرواتب في لبنان.. على أي سعر دولار ستُصبح؟
16:43 | 2022-07-31
31/07/2022 04:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يُحذر من "فترة متفجرة" عند حدود لبنان.. خبيرٌ إسرائيلي يدقّ جرس الإنذار!
Lebanon 24
تقريرٌ يُحذر من "فترة متفجرة" عند حدود لبنان.. خبيرٌ إسرائيلي يدقّ جرس الإنذار!
13:30 | 2022-07-31
31/07/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة عاجلة من إسرائيل إلى لبنان عبر الأميركيين.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة عاجلة من إسرائيل إلى لبنان عبر الأميركيين.. ماذا فيها؟
15:25 | 2022-07-31
31/07/2022 03:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة في السوق الموازية عصراً
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة في السوق الموازية عصراً
09:42 | 2022-07-31
31/07/2022 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقلب المُعادلة بصاروخين مُتطورين.. إليكم حقائق عنهما
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقلب المُعادلة بصاروخين مُتطورين.. إليكم حقائق عنهما
16:00 | 2022-07-31
31/07/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
06:00 | 2022-08-01
"حزب الله" يستقبل هوكشتاين على طريقته.. هل "يستعجل" الحرب؟
06:00 | 2022-08-01
"حزب الله" يستقبل هوكشتاين على طريقته.. هل "يستعجل" الحرب؟
06:00 | 2022-08-01
"حزب الله" يستقبل هوكشتاين على طريقته.. هل "يستعجل" الحرب؟
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
07:22 | 2022-08-01
جديد بلدية طرابلس... سحب الثقة من رئيسها الحالي وجلسة قريبة لانتخاب رئيس جديد
06:04 | 2022-08-01
ميقاتي زار دار الفتوى وهنأ دريان بالسنة الهجريّة الجديدة
فيديو
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-08-01
01/08/2022 15:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
05:00 | 2022-07-31
01/08/2022 15:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
23:39 | 2022-07-29
01/08/2022 15:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact