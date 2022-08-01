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عون: وسط هذا الكم من التحديات والمواجهات لا يزال لبنان من دون حكومة رغم مضي نحو شهرين ونصف على بدء ولاية المجلس النيابي الجديد الذي تكوّن من انتخابات عبّر فيها المواطن بحرية عن خياراته

Lebanon 24
01-08-2022 | 03:00
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