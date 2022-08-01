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عون: أجدد التأكيد على انني سأعمل بكل ما اوتيت من قوة من اجل توفير الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس جديد يواصل مسيرة الإصلاح الشاقة التي بدأناها

Lebanon 24
01-08-2022 | 03:01
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