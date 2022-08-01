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عون: إن عدم تشكيل الحكومة يعرض البلاد الى مزيد من الخضات ويعمق الصعوبات الاقتصادية والمالية

Lebanon 24
01-08-2022 | 03:01
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