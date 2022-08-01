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أخبار عاجلة

الرئيس السنيورة من بكركي: ندعم المسار الوطني الذي يمضي فيه البطريرك الراعي ولدينا العديد من القضايا العاجلة التي لا تحتمل التأجيل لا سيما في ظل الانهيارات

Lebanon 24
01-08-2022 | 04:16
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