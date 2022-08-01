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الصين تعلن عن مناورات بالذخيرة الحية تزامنا مع زيارة بيلوسي لتايوان (العربية)
Lebanon 24
01-08-2022
|
08:32
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