29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إيران تقول إنها جادة بالعودة للاتفاق النووي وتدرس مسودة خطة قدمها الاتحاد الأوروبي (العربية)
Lebanon 24
01-08-2022
|
13:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: ندرس التغييرات المقترحة من الاتحاد الأوروبي على مسودة التفاهم بشأن العودة للاتفاق النووي (الجزيرة)
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ندرس التغييرات المقترحة من الاتحاد الأوروبي على مسودة التفاهم بشأن العودة للاتفاق النووي (الجزيرة)
02/08/2022 04:31:56
02/08/2022 04:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نحث إيران على التعاون الفوري والسماح للوكالة بالتأكد من برنامجها النووي (العربية)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نحث إيران على التعاون الفوري والسماح للوكالة بالتأكد من برنامجها النووي (العربية)
02/08/2022 04:31:56
02/08/2022 04:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: إيران قامت بخطوات لا تتناسب مع الاتفاق النووي (العربية)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: إيران قامت بخطوات لا تتناسب مع الاتفاق النووي (العربية)
02/08/2022 04:31:56
02/08/2022 04:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: دول المنطقة ترفض حيازة إيران السلاح النووي (العربية)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: دول المنطقة ترفض حيازة إيران السلاح النووي (العربية)
02/08/2022 04:31:56
02/08/2022 04:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
Lebanon 24
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
03:12 | 2022-08-01
01/08/2022 03:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جيران "ميرنا الشالوحي" ينعمون وينتعشون
Lebanon 24
جيران "ميرنا الشالوحي" ينعمون وينتعشون
02:45 | 2022-08-01
01/08/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد من نصرالله.. هل باتت الحرب قريبة؟
Lebanon 24
كلامٌ جديد من نصرالله.. هل باتت الحرب قريبة؟
04:30 | 2022-08-01
01/08/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع قائد الحرس الجمهوري؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع قائد الحرس الجمهوري؟
13:56 | 2022-08-01
01/08/2022 01:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟
14:42 | 2022-08-01
01/08/2022 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
20:14 | 2022-08-01
بايدن: واشنطن عازمة على مواصلة استهداف القيادات الإرهابية التي تشكل تهديدا
20:13 | 2022-08-01
الخارجية السعودية: الظواهري من قيادات الإرهاب التي تزعمت عمليات في أميركا والسعودية
20:05 | 2022-08-01
الخارجية السعودية تؤكد أهمية تعزيز التعاون والجهود الدولية للقضاء على الإرهاب
20:04 | 2022-08-01
الخارجية السعودية: نرحب بإعلان الرئيس الأميركي عن استهداف زعيم القاعدة الإرهابي الظواهري
20:03 | 2022-08-01
إطلاق رصاص كثيف في طرابلس نتيجة اشتباك مسلّح بين عائلتين في منطقة المنكوبين
فيديو
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-08-01
02/08/2022 04:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
05:00 | 2022-07-31
02/08/2022 04:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
23:39 | 2022-07-29
02/08/2022 04:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact